Torununun kullandığı traktör altında kalan babaanne öldü

İZMİR'in Tire ilçesinde, 12 yaşındaki torununun kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan 77 yaşındaki Kamile S., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tire'ye bağlı Peşrefli Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, çiftlikte traktör kullanan O.S. (12), manevra yapmak istediği sırada, arkasından geçen babaannesi Kamile S.'yi ezdi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Kamile S., yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedeviye alınan Kamile S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamile S.'nin öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Kamile S.'nin cenazesinin, bugün öğlende Peşrefli'de toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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