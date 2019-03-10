Torununun arabasını yakmak isteyen genç kızın üzerine saksı attı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde A.B. (28) adlı genç kız, barışma teklifini reddeden eski erkek arkadaşı Harun Zengin'in arabasını, üzerine ispirto döküp ateşe vermek istedi. Bu sırada balkona çıkan Zengin'in anneannesi Sevim Zengin (70), soğan ekili saksıyı A.B.'nin üzerine atarak aracı kundaklamasını önledi.​Olay, sabah saatlerinde Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sevim Zengin'in birlikte yaşadığı torunu Harun Zengin (30) bir süre önce kız arkadaşı A.B.'den ayrıldı. A.B.'nin barışma teklifini kabul etmeyen Harun Zengin, sabah evden çıkıp yaya olarak işe gitti. Harun Zengin'in ardından iddiaya göre eski kız arkadaşı A.B., sokağa gelerek evin önünde bulunan otomobilinin üzerine ispirto döktü. Bu sırada balkona çıkan Zengin'in anneannesi Sevim Zengin, durumu fark edip, balkondaki soğan ekili olan saksıyı A.B.'nin üzerine doğru attı. A.B. paniğe kapılıp kaçtı.SÜPÜRGE İLE NÖBET TUTTUArdından aşağı inen Sevim Zengin, A.B.'nin tekrar gelme ihtimaline karşın süpürge sapıyla kapının önünde nöbet tutmaya başladı. Zengin'in ihbarı üzerine gelen polis, A.B.'yi kısa sürede yakaladı. A.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Sevim Zengin, "Arabayı yakmak istedi, bende soğan saksısını başına attım" dedi. Eve gelen Harun Zengin ise, anneannesini sakinleştirdi. Harun Zengin, eski kız arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi.

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