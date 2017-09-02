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Torununu ziyarette gitti, damadı tarafından bıçaklandı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - ANTALYA'da, 52 yaşındaki Hasan Hüseyin Özdemir, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan korum altındaki erkek torunu 13 yaşındaki Ö.K.'yi ziyaret ettikten sonra, iddiaya göre tartıştığı damadı 49 yaşındaki...

Torununu ziyarette gitti, damadı tarafından bıçaklandı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - ANTALYA'da, 52 yaşındaki Hasan Hüseyin Özdemir, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan korum altındaki erkek torunu 13 yaşındaki Ö.K.'yi ziyaret ettikten sonra, iddiaya göre tartıştığı damadı 49 yaşındaki Gökhan Kersin tarafından bıçaklandı. Kızı ve eşinin gözleri önünde ağır yaralan Özdemir'in hayati tehlikesi bulunuyor.
Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi'ndeki olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Hüseyin Özdemir ve eşi, Antalya Valiliği Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan erkek torunu Ö.K'yi ziyaret etti. Torununu gördükten sonra yurttan çıkan Hasan Hüseyin Özdemir, kapıda damadı Gökhan Kersin ve kızıyla karşılaştı. Gökhan Kersin, uzun süredir aralarında sorun bulunan kayınpederi Hasan Hüseyin Özdemir'e ziyaretinden dolayı tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Gökhan Kersin, üzerinde taşıdığı bıçakla Hasan Hüseyin Özdemir'i karın bölgesinden yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Özdemir, olay yerine çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Gökhan Kersin, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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