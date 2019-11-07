Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
Torununu ziyarete geldi, 5 gündür kayıp
AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde okuyan torununu ziyarete gelen ve 5 gündür kayıp olan Hasan Hüseyin Cesur'un (74) bulunması için çalışma başlatıldı. Manisa'da oturan ve 2 Kasım Cumartesi günü Şuhut ilçesinde üniversite eğitimi...
GÜVENLİK 07.11.2019, 13:37
AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde okuyan torununu ziyarete gelen ve 5 gündür kayıp olan Hasan Hüseyin Cesur'un (74) bulunması için çalışma başlatıldı.
Manisa'da oturan ve 2 Kasım Cumartesi günü Şuhut ilçesinde üniversite eğitimi gören torununu görmeye gelen Hasan Hüseyin Cesur'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Jandarma ve polis ekipleri Hasan Hüseyin Cesur'un bulunması için harekete geçti. Jandarma ve polis ekipleri, 5 gündür kayıp olan Hasan Hüseyin Cesur'un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Manisa'da oturan ve 2 Kasım Cumartesi günü Şuhut ilçesinde üniversite eğitimi gören torununu görmeye gelen Hasan Hüseyin Cesur'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Jandarma ve polis ekipleri Hasan Hüseyin Cesur'un bulunması için harekete geçti. Jandarma ve polis ekipleri, 5 gündür kayıp olan Hasan Hüseyin Cesur'un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
24°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5