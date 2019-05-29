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Torununa cinsel istismardan tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde emekli H.A. (62), kız torunu Y.G.'ye (11), cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Dede H.A.'nın bir diğer torununa da cinsel istismarda bulunmaktan hakkında savcılık tarafından soruşturma yürütüldüğü...

Torununa cinsel istismardan tutuklandı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde emekli H.A. (62), kız torunu Y.G.'ye (11), cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Dede H.A.'nın bir diğer torununa da cinsel istismarda bulunmaktan hakkında savcılık tarafından soruşturma yürütüldüğü ve eşinin de kendisine boşanma davası açtığı belirtildi.
Çorlu'da ortaokul öğrencisi Y.G., sınıf öğretmenine dedesinin kendisini elle taciz ettiğini anlatarak, yardımcı olmasını istedi. Öğretmenin durumu bildirdiği okul idaresi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu. Müdürlük yetkilileri de çocuğun ailesi ile irtibata geçti. Yetkililer ve aile birlikte gittikleri Emniyet Müdürlüğünde dede H.A.'dan şikayetçi oldu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Y.G., dedesinin kendisine elle tacizde bulunduğunu ve canının çok acıdığını söyledi.
Şikayet üzerine gözaltına alınan H.A., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
Tutuklanan H.A.'nın daha önce diğer kız torunu B.T.'ye de cinsel istismarda bulunduğunun iddia edildiği, hakkındaki şikayet üzerine Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının sürdüğü belirtildi. Bu arada, torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.A.'ya eşi M.A.'nın boşanma davası açtığı ve hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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