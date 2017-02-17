Tornavidalı cinayete müebbet hapis istemi

AYDIN'da kendilerine yavaş gitmelerini söyleyen Engin Dalar'ın (45) başına tornavida saplayarak öldürmekle suçlanan tutuklu sanıklar H.Ö. (16), M.Ö. (17), Faruk Ö. (19) ve Sevcan B. (19) hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. İkisi yaşı küçük 4 tutuklu hakkında müebbet hapis cezası istendi.Olay, geçen 17 Ocak'ta Fatih Mahallesi 1110 sokakta meydana geldi. Özel bir firmada beton mikseri kullanan, evli ve 2 çocuk babası Engin Dalar, evinin önünde arızalı aracını tamir ederken, sokaktan geçen ve bu sırada yolda bulunan çocukları tehlikeye düşüren aracın sürücüsünü daha dikkatli olması yönünde uyardı.İddiaya göre Engin Dalar ile tartışan araçtaki 3 kişi, uzaklaşıp bir süre sonra geri döndü. Araçtan inen 3 kişi, Dalar ile tekrar tartıştı. Tartışma sırasında gruptan biri Dalar'ın arka cebinde bulunan tornavidayı aldı. Bu kişi, Engin Dalar'ın sağ şakağına tornavidayı sapladı. Dalar, kanlar içinde yere yığılınca, şüpheliler araçlarına binerek kaçtı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dalar, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Engin Dalar'ı öldürmekle suçlanan 4 kişi ise polis tarafından olaydan 9 gün sonra yakalandı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.SAVCI MÜEBBET İSTEDİTutuklanan şüpheliler hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Faruk Ö. ve Sevcan B. hakkında bir iddianame hazırlanırken, yaşlarının 18'den küçük olması nedeniyle M.Ö. ve H. Ö. hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Bürosunca ayrı bir iddianame hazırlandı. Faruk Ö. ve Sevcan B. hakkında hazırlanan iddianameye göre, sanıkların önce otomobili geri geri sürerek Engin Dalar'a çarptığı, daha sonra otomobilden inerek Dalar'ı tartakladıkları, bu sırada H.Ö.'nün, Engin Dalar'ın elindeki tornavidayı alarak karşıdan fırlattığı belirtildi. İddianamede, Dalar'ın doğrudan tornavida darbesi nedeniyle öldüğü belirtilerek, M.Ö. ve H.Ö.'nün asli fail olduğu, Faruk Ö. ve Sevcan B.'nin 'Ortak iradi hareketle kasten öldürme' suçuna iştirak ettikleri ifade edildi. Sanıklar hakkında müebbet hapis cezası istenen iddianame, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.Yaşları küçük olan M.Ö. ve H. Ö. hakkında hazırlanan iddianamede de 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendiği, ancak Çocuk Suçları Bürosu tarafından hazırlanan ve Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin henüz değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.

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