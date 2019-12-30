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Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (5)
ZANLI YARALI OLARAK YAKALANDI İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında,...
GÜVENLİK 30.12.2019, 12:25
ZANLI YARALI OLARAK YAKALANDI
İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı olduğu ileri sürülen Enver Yıldız (30), ilçede saklandığı evde yaralı olarak yakalandı.
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