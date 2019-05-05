Topunu almak isterken suya düşen çocuk 1 kilometre uzakta bulundu

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde Göksun Çayı'na düşen topunu almak isteyen 9 yaşındaki Yusuf Topal, suya kapıldı. AFAD, jandarma ve dalgıçlar tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Topal, hastaneye götürüldü.Olay öğleden sonra Gölbaşı-Malatya kara yolunun 15'inci kilometresinde Göksu Çayı'nda meydana geldi. Ailesi ile beraber piknik yapan Yusuf Topal, oynarken topunu Göksu Çayı'na düşürdü. Topu almak isterken çaya düşen küçük çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi.Topal'ın polis dalgıç ekipleri tarafından düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Yusuf Topal, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf Topal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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