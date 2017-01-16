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Toprakkale'ye şehit ateşi düştü, şehit eşi 3 aylık hamile

DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit düşen polis memuru 28 yaşındaki Mahmut Ava'nın memleketi Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'ndeki...

DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit düşen polis memuru 28 yaşındaki Mahmut Ava'nın memleketi Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'ndeki baba ocağı yasa büründü.

Şehidin Kışla Mahallesi'ndeki baba evine gelen Toprakkale İlçe Emniyet Amiri Abdullah Oğul ve beraberindeki heyet, acı haberi baba Süleyman Ava ile anne Sultan Ava'ya verdi. Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Süleyman-Sultan Ava çiftine, yetkililer ile birlikte eve gelen sağlık görevlileri müdahale etti.

Acı haberi duyan yakınları da taziye için şehidin baba evine akın etti.

EŞİ 3 AYLIK HAMİLE

Şehit Mahmut Ava'nın yaklaşık 2 yıl önce hayatını birleştirdiği eşi Gülseren Ava'nın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. 7 kardeşten en küçüğü ve 3,5 yıllık polis memuru olduğu belirtilen Şehit Ava'nın cenazesi, yarın sabah Diyarbakır'da yapılacak törenin ardından memleketi Toprakkale'ye getirileceği, burada mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

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