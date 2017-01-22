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Toprak altında kalan imam yaşamını yitirdi

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, evine su getirtmek için kazdırdığı kanala dolan yağmur sularını tahliye etmek isterken kayan toprağın altında kalan 30 yaşındaki imam Turan Baskın yaşamını yitirdi. Kiraz'ın kırsal Taşlıyatak Mahallesi...

Toprak altında kalan imam yaşamını yitirdi
İZMİR'in Kiraz ilçesinde, evine su getirtmek için kazdırdığı kanala dolan yağmur sularını tahliye etmek isterken kayan toprağın altında kalan 30 yaşındaki imam Turan Baskın yaşamını yitirdi.
Kiraz'ın kırsal Taşlıyatak Mahallesi Camisi İmamı, evli, bir çocuk babası Turan Baskın, geçen 20 Ocak'ta evine su getirtmek için kepçeyle 2 metre derinlik 50 santimetre genişliğinde kanal kazdırdı. Ancak, kanal yağmur nedeniyle suyla doldu. Kanala dolan suyu boşaltmak için içine giren Baskın, bu sırada kayan toprağın altında kaldı. Yanındaki bir arkadaşı ve kepçe operatörü durumu Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirirken, bir yandan da Baskın'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Kepçe operatörünün "Toprak nemli kayabilir" uyarısına rağmen kanala girdiği ileri sürülen Baskın'ın 10 dakika kadar sonra cesedine ulaşıldı. İmam Baskın'ın ani ölümü yakınları ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Baskın'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, Baskın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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