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Toprak altında kalan ikinci işçi de öldü

ANTALYA () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerinin içme suyu isale hattı kazısı sırasında toprak altında kalan işçilerden Sinan Sağlam da yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan diğer...

Toprak altında kalan ikinci işçi de öldü

ANTALYA () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerinin içme suyu isale hattı kazısı sırasında toprak altında kalan işçilerden Sinan Sağlam da yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan diğer işçi İbrahim Özcan, olay günü hastanede ölmüştü.
ASAT tarafından 26 Şubat'ta Antalya- Burdur karayolunda bir akaryakıt istasyonu önünde gerçekleştirilen içme suyu isale hattı kazısı sırasında yaklaşık 15 metrelik çukurda bulunan işçiler Sinan Sağlam ve İbrahim Özcan'ın üzerine, aniden yukarıdaki toprak döküldü. Toprak altında kalan iki işçinin kurtarılması için itfaiye ve AFAD'dan yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ve UMKE ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarılan iki işçiye ilk müdahaleyi ambulanstaki ilk yardım ekibi yaptı.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Özcan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren diğer işçi Sinan Sağlam da dün gece yaşamını yitirdi. Morga konulan Sağlam'ın cenazesi bugün toprağa verilecek.

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