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Toplu taşıma araçlarında 'klima ve açık kapı' denetimi
MERSİN Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta Dairesi Başkanlığı, şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarında 'klima ve açık kapı' denetimlerini sıklaştırdı. Belediye zabıta ekipleri, şehrin birçok noktasındaki...
GÜVENLİK 26.08.2019, 09:56
MERSİN Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta Dairesi Başkanlığı, şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarında 'klima ve açık kapı' denetimlerini sıklaştırdı.
Belediye zabıta ekipleri, şehrin birçok noktasındaki duraklarda kontrollerini sürdürürken, 'hareketli uygulama' ile seyir halindeki araçlara binen ekipler, yolcuların sıcak havadan etkilenmemeleri için klima kontrolü yapıyor. Klimasını kapatıp araç kapılarını açarak hava sirkülasyonu sağlayan sürücülüre cezai işlem uygulayan ekipler, aynı zamanda şoförlerin kişisel bakım ve kıyafetlerini ile araçların temizliğini de inceliyor.
Belediye zabıta ekipleri, şehrin birçok noktasındaki duraklarda kontrollerini sürdürürken, 'hareketli uygulama' ile seyir halindeki araçlara binen ekipler, yolcuların sıcak havadan etkilenmemeleri için klima kontrolü yapıyor. Klimasını kapatıp araç kapılarını açarak hava sirkülasyonu sağlayan sürücülüre cezai işlem uygulayan ekipler, aynı zamanda şoförlerin kişisel bakım ve kıyafetlerini ile araçların temizliğini de inceliyor.
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