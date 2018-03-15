Topçular'da tramvaylar çarpıştı (1)

Alper KORKMAZ - Ersan SAN/ İSTANBUL, () Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarpması sonucu yaralılar olduğu belirtiliyor.
(FOTOĞRAF)
Alper KORKMAZ - Ersan SAN/ İSTANBUL, () Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarpması sonucu yaralılar olduğu belirtiliyor. (FOTOĞRAF)
15 Mart 2018 Perşembe 11:52
Alper KORKMAZ - Ersan SAN/ İSTANBUL, () Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarpması sonucu yaralılar olduğu belirtiliyor.
(FOTOĞRAF)
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