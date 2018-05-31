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Tonlarca fuel oili kanaliazyon şebekesine döküp, kaçtılar

Suat DENİZ/IĞDIR, () - IĞDIR merkezde bulunan Atatürk Caddesi'ndeki rögar kapağının açılıp, içine tonlarca fuel oil dökülmesi sonucu bölgedeki kanalizasyon şebekelerinde arıza meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay,...

Tonlarca fuel oili kanaliazyon şebekesine döküp, kaçtılar

Suat DENİZ/IĞDIR, () - IĞDIR merkezde bulunan Atatürk Caddesi'ndeki rögar kapağının açılıp, içine tonlarca fuel oil dökülmesi sonucu bölgedeki kanalizasyon şebekelerinde arıza meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, 30 Mayıs günü gece saatlerinde, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü'nün karşısında meydana geldi. Rögarın olduğu yere, iddiaya göre, tankerle gelenler, kapağı açarak, tonlarca fuel oili boşalttı. Sabah belediyeyi arayan mahalle sakinleri, kanalizasyondan zift çıktığı ihbarında bulundu. İhbar telefonları üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yaptığı araştırmada, caddedeki rögarın içine tonlarca fuel oil döküldüğünü tespit etti. Borulara yapışan ve akıntıyı önleyen fuel oil nedeniyle ekipler, çaresiz kaldı.
Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Yusuf Fidan, "Bunu kim ve niçin yaptı, bilmiyoruz. Kaçakçılar olabilir. Bölgedeki birçok ev ve iş yerinin bodurum ve kanalizasyonu dolmuş durumda. Zift gibi yapışkan olan bu maddenin temizlenmesi imkansız gibi. Korkumuz, yangın çıkması. Olayla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Kimin döktüğü tespit edilirse biz de gerekli cezai işlemi uygulayacağız" diye konuştu.
Belediye tarafından yapılan şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, olay günü ile olay öncesine ait bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

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