Son Dakika
Tombala kartları 'sigara içilmez' levhasının arkasında çıktı
GÜVENLİK 29.01.2020, 18:25
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, polis ekiplerince kumar oynatılan kahvehaneye düzenlenen operasyonda yapılan aramada, tombala kartonlarının kahvehanedeki 'sigara içilmez' levhalarının arkasına yapıştırıldığı ortaya çıktı.
Göksun Emniyet Müdürlüğü, ilçede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Akşam saatlerinde ilçe merkezindeki kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, burada tombala ve kumar oynatıldığını tespit etti. Yapılan aramada ise çok sayıda tombala kağıdı ve pulları ele geçirilirken, tombala katlarının bir kısmı duvarda asılı 'sigara içilmez' levhasının arkasında çıktı.
Ekipleri iş yeri sahibi M.G. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli, iş yerinin mühürlenip kapatılması için de idari işlem başlattı.
Göksun Emniyet Müdürlüğü, ilçede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Akşam saatlerinde ilçe merkezindeki kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, burada tombala ve kumar oynatıldığını tespit etti. Yapılan aramada ise çok sayıda tombala kağıdı ve pulları ele geçirilirken, tombala katlarının bir kısmı duvarda asılı 'sigara içilmez' levhasının arkasında çıktı.
Ekipleri iş yeri sahibi M.G. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli, iş yerinin mühürlenip kapatılması için de idari işlem başlattı.
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Ocak 2020
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:10
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016