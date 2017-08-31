Tombala baskınında 3 sahte polis yakalandı

MERSİN, () – MERSİN’in Tarsus İlçesi'nde jandarma ekipleri tombala ile kumar oynatılan bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 93 kişiye para cezası keserken, kendilerini polis olarak tanıttığı öne sürülen 3 kişiyi de yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yenice Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon yaptı. Operasyonda tombala ile kumar oynadığı belirlenen 93 kişiye 21 bin 111 TL para cezası kesildi. İş yerinde yapılan aramada masa altında 1 adet 7.65 mm tabanca ele geçirildi. Bu arada, Adana’da kendilerini polis olarak tanıttığı iddia edilen 3 kişinin de kumar oynayanlar içinde olduğu belirlendi. Jandarma, sahte polisler Hasan D., Murat U. ve Tarık Y.'yi gözaltına aldı. Kumarhanedeki diğer kişiler ise para cezasının ardından serbest bırakıldı. İş yeri ise mühürlendi.

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