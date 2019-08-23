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Tokat'ta yağış sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı
TOKAT'ta yaşanan şiddetli yağış nedeniyle zarar gören iş yerlerinde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Kent merkezinde dün saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan sağanak sonrası tarihi bina...
GÜVENLİK 22.08.2019, 11:17
TOKAT'ta yaşanan şiddetli yağış nedeniyle zarar gören iş yerlerinde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Kent merkezinde dün saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan sağanak sonrası tarihi bina olan Yüksek Kahve'nin bulunduğu sokak üzerindeki 25 iş yerini su bastı. Sabah erken saatlerde dükkanlarına gelen iş yeri sahipleri temizlik çalışmalarına başladı. Tokat Belediyesi ekipleri çevrede temizlik çalışmaları yaparken, zabıta ise hasar tespitinde bulundu.
Sağanak nedeniyle dükkanının camı kırılan Arif Çağlar, "Su burada birikince cama baskı yaptı ve kırıldı. İçeriyi su bastı ve bizi perişan etti. 25-30 bin lira civarında zararımız var" dedi.
Şiddetli yağış sonrası dükkanları su basan esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise "Dün akşam saatlerinde Tokat'ta çok yoğun bir sağanak yağışla karşılaştık. Cenabı Allah'ın rahmeti, bereketi. Bu anlamda Allah'ta gelen her şeyin başımızın üstünde yeri var. Bir sokağımızda yağışlar sonrasında esnafımızın dükkanlarını sular bastı. Akşam hem esnafımız hem de belediyemiz olarak bu sıkıntılar giderilmeye çalışıldı. Şimdi ise sabahtan tekrar geldik. Ne gibi zararlar olduğuna dair tespitler yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz şu an hasar tespiti yapıyorlar. Her türlü zararları neyse biz belediye olarak yardımlarımızı yapacağız. Onların yanlarında olacağız. Devlet bunun için vardır. Bizler hep milletimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.
Kent merkezinde dün saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan sağanak sonrası tarihi bina olan Yüksek Kahve'nin bulunduğu sokak üzerindeki 25 iş yerini su bastı. Sabah erken saatlerde dükkanlarına gelen iş yeri sahipleri temizlik çalışmalarına başladı. Tokat Belediyesi ekipleri çevrede temizlik çalışmaları yaparken, zabıta ise hasar tespitinde bulundu.
Sağanak nedeniyle dükkanının camı kırılan Arif Çağlar, "Su burada birikince cama baskı yaptı ve kırıldı. İçeriyi su bastı ve bizi perişan etti. 25-30 bin lira civarında zararımız var" dedi.
Şiddetli yağış sonrası dükkanları su basan esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise "Dün akşam saatlerinde Tokat'ta çok yoğun bir sağanak yağışla karşılaştık. Cenabı Allah'ın rahmeti, bereketi. Bu anlamda Allah'ta gelen her şeyin başımızın üstünde yeri var. Bir sokağımızda yağışlar sonrasında esnafımızın dükkanlarını sular bastı. Akşam hem esnafımız hem de belediyemiz olarak bu sıkıntılar giderilmeye çalışıldı. Şimdi ise sabahtan tekrar geldik. Ne gibi zararlar olduğuna dair tespitler yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz şu an hasar tespiti yapıyorlar. Her türlü zararları neyse biz belediye olarak yardımlarımızı yapacağız. Onların yanlarında olacağız. Devlet bunun için vardır. Bizler hep milletimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.
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