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Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT, () - TOKAT’ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza sabah saat 09.00 sırılarında Turhal-Zile karayolunda meydana geldi. İstanbul’dan Zile ilçesine ev eşyası taşıyan 40 yaşındaki Mehmet...

Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT, () - TOKAT’ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza sabah saat 09.00 sırılarında Turhal-Zile karayolunda meydana geldi. İstanbul’dan Zile ilçesine ev eşyası taşıyan 40 yaşındaki Mehmet Aksoy'un kullandığı 57 DV 485 plakalı TIR, Turhal-Zile Karayolu 12’nci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında yer alan V şeklindeki su tahliye kanalına düştü. TIR'ın yan yatması ile birlikte kabinde oturan 58 yaşındaki Akkül Alp yan camdan aşağı düşüp TIR'ın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan TIR sürücüsü Mehmet Aksoy ise ambulansla Zile Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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