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Tokat'ta 'torbacı' operasyonunda 5 tutuklama
TOKAT'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün merkez ve Reşadiye ilçelerinde...
GÜVENLİK 07.11.2019, 11:26
TOKAT'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün merkez ve Reşadiye ilçelerinde 'torbacı' olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 221 ecstasy hap, 37 sentetik ecza hapı, 6,93 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.F.E., S.Y., H.Y, T.E.G. ve N.K. gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün merkez ve Reşadiye ilçelerinde 'torbacı' olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 221 ecstasy hap, 37 sentetik ecza hapı, 6,93 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.F.E., S.Y., H.Y, T.E.G. ve N.K. gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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