Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa 102 bin puanda
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa...
İYİ Parti seçim standına saldırı çok sayıda yaralı var
İyi Parti saldırısıyla ilgili 8...

Tokat'ta TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

TOKAT’ta, TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza saat 18.00 sıralarında, Tokat-Artova karayolu üzerinde yaşandı. Tokat’tan Artova’ya seyir halinde olan Yunis Özgenç (42) yönetimindeki 60 PB 604...

Tokat'ta TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
TOKAT’ta, TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında, Tokat-Artova karayolu üzerinde yaşandı. Tokat’tan Artova’ya seyir halinde olan Yunis Özgenç (42) yönetimindeki 60 PB 604 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mürsel Çubukcu (35) yönetimindeki 55 AHB 95 TIR'ın dorsesine yandan çarptı. Çapmanın etkisiyle savrulan kamyonet şarampole yuvarlanırken, TIR’ın dorsesi yan dönerek yolun tek şeridini kapattı. Kazada, kalyonet sürücüsü Yunis Özgenç olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan  Abdullah Çakı (48) ve Oğuz Özgenç (29) yaralandı. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza sonrası Tokat-Artova karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. TIR sürücüsü Mürsel Çubukcu gözaltına alınırken, savcılık incelemesinin ardından Yunis Özgenç’in cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314