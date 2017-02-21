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Tokat'ta sobadan zehirlenen emekli işçi öldü

TOKAT'ta emekli işçi 75 yaşındaki Ahmet Gürses, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Semerkant Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde yaşayan 4 çocuk babası Ahmet Gürses, dün gece üst kattaki odasında...

Tokat'ta sobadan zehirlenen emekli işçi öldü
TOKAT'ta emekli işçi 75 yaşındaki Ahmet Gürses, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Semerkant Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde yaşayan 4 çocuk babası Ahmet Gürses, dün gece üst kattaki odasında tek başına uyudu. Sabah saatlerinde alt katta oturan yakınları, uyandırmak için Ahmet Gürses'in odasına çıktı. Ancak Ahmet Gürses'in hareketsiz yatağında yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Eve gelen ekip tarafından yapılan incelemede Gürses'in öldüğü belirlendi. Evde yapılan ilk incelemede Gürses'in kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Gürses'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
EŞİ BUGÜN AMELİYAT OLACAKTI
Bu arada büyük üzüntü yaşayan yakınları, Ahmet Gürses'in eşi Ayşe Gürses'in de bir süredir Tokat Devlet Hastanesi'nde bağırsak kanseri nedeniyle yatarak tedavi gördüğünü, ameliyat için bugüne gün verildiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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