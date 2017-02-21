Tokat'ta Roma dönemine ait 358 sikke ele geçirildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta İl Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Roma dönemine ait 358 bronz sikke ele geçirildi.

İl Jandarma ekipler aldıkları bir ihbar üzerine, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan M.Ç.'nin Tokat'a Roma dönemine ait bronz sikke getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine kente gelen M.Ç.'yi takip ederek gözaltına alındı. M.Ç.'nin yanında ise 358 bronz sikke ele geçirildi. M.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, sikkeler muhafaza altına alındı.

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