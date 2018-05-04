Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için birlikte YSK'ya başvurdu
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için...
CHP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı için CHP'nin adayı Muharrem...

Tokat'ta otomobilde çıkan yangın evlere sıçradı

TOKAT’ta park halindeki otomobilde çıkan yangında alevler, evlere sıçradı. Yangında otomobil ve 2 ev kullanılmaz hale geldi. Erenler Mahallesi Erenler Caddesinde bugün saat 13.30 sıralarında Halil Arapkirlioğlu'na ait (32) park halindeki 60...

Tokat'ta otomobilde çıkan yangın evlere sıçradı
TOKAT’ta park halindeki otomobilde çıkan yangında alevler, evlere sıçradı. Yangında otomobil ve 2 ev kullanılmaz hale geldi.
Erenler Mahallesi Erenler Caddesinde bugün saat 13.30 sıralarında Halil Arapkirlioğlu'na ait (32) park halindeki 60 BM 907 plakalı otomobil, alev alıp yanmaya başladı. Büyüyen alevler, Arapkirlioğlu ailesinin eviyle bitişikteki Savaş Yıldırım'a ait eve sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde yalnız olan Halil Arapkirlioğlu'nun hamile eşi Tutku Arapkirlioğlu, kendi çabasıyla evden çıkmayı başardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, otomobil ile evler kullanılmaz hale geldi. 
Hamile Tutku Arapkirlioğlu olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314