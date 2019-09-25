Tokat'ta otomobil sürüye çarptı, 3 büyükbaş öldü

TOKAT'ta karayolunda büyükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı. 3 büyükbaşın öldüğü kazada otomobil hasar gördü.Kaza, saat 18.30 sıralarında Tokat-Sivas karayolu, Kargın köyü mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan Sivas istikametine giden Halik Soğnacıoğlu yönetimindeki 58 FN 690 plakalı otomobil, aniden önlerine çıkan büyükbaş hayvanların arasına daldı. Otomobilin çarptığı 3 büyükbaş öldü. Sürücünün yaralanmadığı kazada otomobilde ise hasar oluştu. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



