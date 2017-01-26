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Tokat'ta otomobil ile otobüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Mustafa TURAPOĞLU-Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat), ()-TOKAT'ın Turhal ilçesinde karşı şeride geçen otomobil, otobüs ile çarpıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi öldü, 2 araçtaki 5 kişi de yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Tokat-Amasya...

Tokat'ta otomobil ile otobüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Mustafa TURAPOĞLU-Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat), ()-TOKAT'ın Turhal ilçesinde karşı şeride geçen otomobil, otobüs ile çarpıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi öldü, 2 araçtaki 5 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Tokat-Amasya karayolu 50'inci kilometrede Turhal İlçesi'ne 5 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Tokat'tan Amasya yönüne giden 22 yaşındaki Muhammet Uzer yönetimindeki  38 BN 089 otomobil virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Amasya'dan Tokat yönüne giden 61 yaşındaki Serdar Şahin yönetimindeki  60 HT 764 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Uzer ile birlikte yanında bulunan 62 yaşındaki Adil Uzer ve Neriman Uzer öldü.
Otomobilde bulunan Şükran Avcı ile otobüs şoförü Serdar Şahin ve yolculardan henüz ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen 3 kişinin cesedi otomobil içerisinden çıkartılarak, cenaze aracıyla Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralılar da aynı hastanede tedaviye alındı. Soruşturma başlatıldı.

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