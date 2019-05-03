FOTOĞRAFLI
Tokat'ta otobüs devrildi; yaralılar var (1)
TOKAT'ın Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köyü yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu belirtilen kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. FOTOĞRAFLI
03 Mayıs 2019 Cuma 17:56
TOKAT'ın Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köyü yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu belirtilen kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
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