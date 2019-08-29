Tokat'ta motosiklet takla attı: 2 ölü

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan motosikletteki 2 kişi öldü.

Dün akşam saatlerinde Reşadiye ilçesine bağlı Baydarlı beldesi Şerefli mevkiinde meydana gelen kazada, Muhammet Aldemir (41) yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Aldemir olay yerinde hayatını kaybederken motosikletteki Seyfullah Özdemir (16) ise ağır yaralandı. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir burada yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



