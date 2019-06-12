Tokat'ta kiraz yüklü kamyon, kamyonetin üzerine devrildi: 3 yaralı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()- TOKAT’ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kiraz yüklü kamyon, marul yüklü kamyonetin üzerine devrildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Tokat-Niksar karayolu üzerinde bulunan Jandarma Komando Taburu önünde meydana geldi. Kent merkezinden Niksar istikametine giden Mehmet Yılmaz (43) yönetimindeki 33 ZH 094 plakalı kiraz yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyonun kontrolünü yitirmesi sonucu tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Musa Sarı yönetimindeki 05 DD 596 plakalı kamyonete çarparak üzerine devrildi. Kamyonetteki kardeşler Musa ve Emrah Sarı, kamyonun üzerlerine geldiğini görünce koltuğun üzerine yattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kardeş ve kamyon sürücüsü Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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