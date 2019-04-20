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Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Tokat- Sivas arasındaki Çamlıbel geçidinde araçlar yolda kaldı. Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı....

Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Tokat- Sivas arasındaki Çamlıbel geçidinde araçlar yolda kaldı.
Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, Tokat- Sivas Karayolu'nda ulaşımı aksattı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler yolda mahsur kaldılar. Trafik ekiplerince Çamlıbel beldesinden Sivas yönüne giden araçların seyrine izin verilmedi. Karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için ekipler çalışmalara devam ediyor. Bölgede ilk defa Nisan ayında kar yağdığını gördüklerini söyleyen sürücüler, karayolları ekiplerinin yolu kullanılabilir hale getirmesini beklediklerini söyledi. Yolda kalan bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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