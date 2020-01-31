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Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı
GÜVENLİK 31.01.2020, 11:08
TOKAT'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas Karayolu Çamlıbel mevkisinde yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Tokat-Sivas Karayolu'nda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kar lastiği bulunduran kamyon ve otomobillerin seyrine izin verilirken karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yağış nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 129 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Tokat-Sivas Karayolu'nda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kar lastiği bulunduran kamyon ve otomobillerin seyrine izin verilirken karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yağış nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 129 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
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