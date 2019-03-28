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Tokat'ta, kamyon akülerini çalan 2 şüpheli tutuklandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta son 10 günde park halindeki kamyonlardan akü çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Tokat kent merkezinde 10 gün boyunca değişik adreslerde, park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı yaşanması...

Tokat'ta, kamyon akülerini çalan 2 şüpheli tutuklandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta son 10 günde park halindeki kamyonlardan akü çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Tokat kent merkezinde 10 gün boyunca değişik adreslerde, park halindeki kamyonlardan akü hırsızlığı yaşanması üzerine Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu kamyonlardan aküleri S.Ö. (23)  ve B.Ç. (20)  isimli şahısların çaldıkları belirlendi. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri ileri sürülen S.Ö ve B.Ç ile çalıntı aküleri satın alan B.Ş, S.T., L.B., N.T. ve O.O. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Çeşitli tarihlerde çalındığı belirlenen 18 akü ise sahiplerine teslim edildi. Çalıntı eşyaları satın alan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren S.Ö. ve B.Ç. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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