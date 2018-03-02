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Tokat'ta kaçak sigara operasyonu

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı iki operasyonda toplam 4 bin 236 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tokat-Sivas...

Tokat'ta kaçak sigara operasyonu
TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı iki operasyonda toplam 4 bin 236 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tokat-Sivas Karayolu Geyras mevkisi uygulama noktasında yol emniyet ve kontrol devriyesi yaptı. Durdurulan bir kamyonetin bagaj kısmında toplam 1740 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan iki kişinin ise Irak uyruklu oldukları tespit edildi. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, Irak uyruklu olan A.S.A.A. ve M.S.A. ise gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ise Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi ve Tepekışla köyünde kaçak sigara sattıkları tespit edilen K.Ü. ve M.B.'nin iş yerlerinde yapılan aramada, toplam 2 bin 496 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

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