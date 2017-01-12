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Tokat'ta ilkokulda yangın paniği

TOKAT'ta Yeşilırmak İlköğretim Okulu'nda bir sınıfta dolapta bulunan kitapların bilinmeyen nedenle alev alması sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, öğle arasında Gülbaharhatun Mahallesi'ndeki Yeşilırmak İlköğretim Okulu'nda...

Tokat'ta ilkokulda yangın paniği
TOKAT'ta Yeşilırmak İlköğretim Okulu'nda bir sınıfta dolapta bulunan kitapların bilinmeyen nedenle alev alması sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, öğle arasında Gülbaharhatun Mahallesi'ndeki Yeşilırmak İlköğretim Okulu'nda çıktı. 2 katlı okulun giriş katında bulunan koridor üzerinde yer alan 2/A sınıfından dumanların geldiği fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sevk edilen İtfaiye ekipleri koridora yayılan dumanların geldiği sınıfta girerek, yangına müdahale etti. Bu sırada okula gelen öğrenciler öğretmenleri tarafından okul bahçesinde bekletildi. Yangının sınıfta bulunan dolap içerisinde yer alan kitapların bilinmeyen nedenle alev alması nedeniyle çıktığı belirtilirken inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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