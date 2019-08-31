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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde biri yabancı plakalı 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Sulusaray-Yeşilyurt Karayolu Çırdak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sulusaray'dan...
GÜVENLİK 31.08.2019, 13:32
TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde biri yabancı plakalı 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Sulusaray-Yeşilyurt Karayolu Çırdak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sulusaray'dan Yeşilyurt istikametine giden Selahattin Han(55) yönetimindeki W90561G yabancı plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yasin Anmaca'nın (36) kullandığı 66 LG 316 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile 2 otomobilde bulunan M.D. (59), E.D. (17), R.D. (53), Y.A. (22) ve M.H. (62) yaralandı.
Yaralılar ambulanslar ile kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Sulusaray-Yeşilyurt Karayolu Çırdak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sulusaray'dan Yeşilyurt istikametine giden Selahattin Han(55) yönetimindeki W90561G yabancı plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yasin Anmaca'nın (36) kullandığı 66 LG 316 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile 2 otomobilde bulunan M.D. (59), E.D. (17), R.D. (53), Y.A. (22) ve M.H. (62) yaralandı.
Yaralılar ambulanslar ile kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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