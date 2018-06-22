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Tokat'ta iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Olay saat 18.00 sıralarında, Erbaa’ya 9 kilometre uzaklıktaki Endikpınar köyünde yaşandı. Ay ailesi, 15 Haziran’da...

Tokat'ta iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay saat 18.00 sıralarında, Erbaa’ya 9 kilometre uzaklıktaki Endikpınar köyünde yaşandı. Ay ailesi, 15 Haziran’da Erbaa’da etkili olan sağanak sonrası evlerinin önünden akan yağmur suyunun yolunu değiştirmek için yola traktörlerini koydu. Yağmur suları bu kez Yaşar ailesine ait tütün ekili tarlaya girdi. Bu sebeple Ay ve Yaşar aileleri arasında tartışma yaşandı. Bugün aynı mesele yüzünden iki aile arasında yeniden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer Ay (41) ve Yüksel Ay (58) tabanca ve tüfek mermileriyle, Muhammet Ay (19) ise başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. Yaralılar  çevredekilerin yardımıyla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Ay ve Yüksel Ay ilk müdahalelerinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olaya karışan diğer aileden Osman Y., Hamit Y., Bayram Y., ve Murat Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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