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Tokat'ta horoz dövüşü operasyonu: 39 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT'ta horoz dövüştürüp, bahis oynadıkları ileri sürülen 39 kişi gözaltına alındı. Dövüşlerde kullanılan 17 horoza el konuldu. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bula köyünde horoz...

Tokat'ta horoz dövüşü operasyonu: 39 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT'ta horoz dövüştürüp, bahis oynadıkları ileri sürülen 39 kişi gözaltına alındı. Dövüşlerde kullanılan 17 horoza el konuldu.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bula köyünde horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynandığı ihbarı aldı. Köydeki bir eve düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alınırken, 17 dövüş horozuna el konuldu. Jandarmadaki sorgularının ardından şahıslara kumar oynamaktan kişi başı 227 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca horoz sahibi olduğu tespit edilen 6 kişiye ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre kişi başı 2 bin 750 lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen horozlar ise Tokat Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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