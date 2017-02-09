Tokat 'ta FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kentte örgütün Gaziosmanpaşa Üniversitesi oluşumuna yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve aralarında öğretim üyelerinin de olduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli savcılık tarafından alınan ifadeler sonrası serbest bırakılırken, 11 kişi ise mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 11 kişiden 6'sı tutuklandı, 5'i ise, adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.