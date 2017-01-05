Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti
İzmir saldırısı Sosyal medyada patladı
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih ederim
CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih...
Van'da HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor
HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye...

Tokat 'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

TOKAT'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 5 eski polisten 2'si tutuklandı. Kentte örgütün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç...

Tokat 'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
TOKAT'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 5 eski polisten 2'si tutuklandı.
Kentte örgütün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve kentte görev yapan 5 eski polis, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden eski il emniyet müdür yardımcısı Murat Boylu ile Orhan Altıntaş tutuklandı. Diğer şüpheliler M.K., S.D., ve M.N.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
   

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55