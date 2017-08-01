Tokat'ta FETÖ'den 14 tutuklama

Fatih YILMAZ / TOKAT, () - TOKAT'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3'ü teğmen, 19'u astsubay toplam 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı,16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 13 gün önce Tokat merkezli 15 ilde 3'ü teğmen, 19'u astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tokat, Ankara, İzmir, Bitlis, Konya, Tekirdağ, Diyarbakır, Kırıkkale, Bursa, Van, Şırnak, Batman, Elazığ, Isparta ve Muş'ta gözaltına alınan şüpheliler Tokat’a getirildi. İl Jandarma Komutanlığındaki sorguları tamamlanan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14’ü tutuklanırken,16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.