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Tokat'ta eksi 10 derecede PKK operasyonu

Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT,()-TOKAT'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eksi 10 derecede kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürütüyor. Tokat'ta Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ile Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı,...

Tokat'ta eksi 10 derecede PKK operasyonu

Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT,()-TOKAT'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eksi 10 derecede kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürütüyor.
Tokat'ta Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ile Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı, bölücü terör örgütü mensuplarına karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. PKK'nın kış üstlenmesini önlemek için ekipler, Ordu ve Sivas sınırında Karadeniz yaylalarında gece gündüz operasyon yapıyor. Asker ayrıca Almus, Reşadiye ve Başçiftlik kırsalından tam teçhizatlı arama tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Terör örgütü mensuplarının kullanabileceği sığınak, barınak, depo ve yasadışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü maksadıyla eksi 10 derecede sürdürelen operasyonların devam edeceği öğrenildi. Askerler, bölgede ve yaylada bulunan vatandaşları da uyararak şüphelendikleri kişi veya araçları ihbar etmelerini istiyor.

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