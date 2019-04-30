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Tokat'ta düğünlerde polis uygulaması bu yıl da sürecek

TOKAT Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu düğünlerde silah ve havai fişek kullanımının önüne geçmek için bu yıl da kentte polis görevlendirmeye devam edeceklerini söyledi. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Erenler ve Cami Kebir mahallelerinde...

Tokat'ta düğünlerde polis uygulaması bu yıl da sürecek
TOKAT Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu düğünlerde silah ve havai fişek kullanımının önüne geçmek için bu yıl da kentte polis görevlendirmeye devam edeceklerini söyledi.
İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Erenler ve Cami Kebir mahallelerinde düzenlenen 'Huzur Toplantısı'na katıldı. Emniyet müdür yardımcıları ve ilgili şube müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda mahalle sakinlerinin şikayet ve önerileri dinlendi. İl Emniyet Müdürü Topaloğlu, mevcut olan kamu düzeni ve güven ortamının korunması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarının sağlanması ve sorunların çözümü noktasında bu toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.
'SİLAH ATANLARI UYARIN'
Düğünlerde silah ve havai fişek atılmasının yasak olduğuna dikkat çeken Topaloğlu, "Düğünlerde silah atanları uyarın. Tokat'ın bir özelliği var. Burası kültürlerine bağlı olan bir il, büyükleri dinlerler. Bakın bu mermi gidiyor, dışarıda çoluk çocuk var, sakat kalan, vefat edenler oluyor. Valiliğimiz karar aldı. Düğün yapacak şahıslar Valiliğe dilekçe veriyorlar. Bizler de o adrese muhakkak polis görevlendiriyoruz. Düğünün başından sonuna kadar orada bir arkadaşımız bekleyecek. Bu uygulamayı geçen sene başlattık. Çok güzel oldu, memnun kaldık. Şehir içerisinde silah attırmadık. Bu illaki yasak diye değil, bu konuda bilinçlenmemiz lazım. İnsanlar uzaya gidiyor, biz halen havaya silah atıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Biz gerekli önlemlerimizi aldık'' diye konuştu.

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