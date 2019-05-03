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Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 7 ölü (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Küçükçekmece Belediyesi'ne ait Mehmet Süngü yönetimindeki 34 HL 3817 plakalı otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin kimliği belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin Yazgül Gündüz,...

Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 7 ölü (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Küçükçekmece Belediyesi'ne ait Mehmet Süngü yönetimindeki 34 HL 3817 plakalı otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin kimliği belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin Yazgül Gündüz, Rasim Şahin, Huriye Tanrıverdi, Saadettin Yüce, Dursun Bal, Erdal Demir ve Bilge Yüce olduğu tespit edildi. Yaralılardan 6'sı Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, olayı duyup hastaneye gelen kazazedelerin yakınları gözyaşı döktü.
VALİDEN AÇIKLAMA
Taziye dönüşü şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu otobüsün yan yattığını belirten Tokat Valisi Ozan Balcı, "Maalesef bugün Reşadiye ilçemiz Elmacık köyüne taziye gelen vatandaşlarımız taziye dönüşünde otobüsün şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı. Otobüste 7 vatandaşımızı rahmetli oldu. Memleketimizin, milletimizin başı sağ olsun. 30'a yakın vatandaşımız yaralı. AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz burada gerekli müdahaleyi yaptı. Yaralılarımız da hastanelere sevk edildi" dedi.
Devrilen otobüs, yapılan incelemelerin ardından vinç ile kaldırıldı.

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