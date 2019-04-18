Tokat'ta, çay kenarında yanmış insan kemikleri bulundu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () -TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişiye ait yanmış kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçe merkezi yakınlarındaki Kelkit Çayı kenarında yaşandı. Bölgede hayvan otlatan bir çoban, çay kenarında bir insana ait yanmış kafatası ve kemik parçaları gördü. Çobanın ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kemiklerin bulunduğu bölgede Cumhuriyet Savcısı eşliğinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından kemikler polisler tarafından elek yardımıyla topraktan alınarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kemik parçalarından alınacak örneklerle cesedin kimliğinin tespitine çalışılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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