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Tokat'ta bıçaklı kavgada 3 yaralı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayın şüphelisi 2 kişi polis ile aralarında 1 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı. Olay saat 01.00 sıralarında...

Tokat'ta bıçaklı kavgada 3 yaralı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayın şüphelisi 2 kişi polis ile aralarında 1 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Olay saat 01.00 sıralarında D-100 karayolunda meydana geldi. Ömer Keskin (26) ve Tamer Keskin (22), Mümin Özlü’nün (22) kullandığı 60 KV 770 plakalı otomobille D-100 karayolunda seyir halindeyken 60 AAY 650 plakalı otomobilde bulunan B.Ö. ve O.Ö. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Araçlarını yolun sağına çeken iki grubun tartışması kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. B.Ö. ve O.Ö., Mümin Özlü, Ömer Keskin ve Tamer Keskini bıçakla yaraladı. Bu sırada rutin devriye görevlerini yerine getiren polis ekipleri iki grubun kavga ettiğini görüp olay yerine gelince B.Ö. ve O.Ö. otomobillerine binip olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra 3 kişiyi ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı.
Polis olay yerinde yaptığı incelemede 60 KV 770 plakalı aracın ön koltuğunda kurusıkı silaha ait dolu şarjör buldu. Olayın şüphelisi iki kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra D-100 karayolunda aracı tespit eden ekiplerle şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Araçla şehir içinde ara sokaklara girip izini kaybettirmek isteyen 2 kişi polis tarafından 1 saat süren takibin ardından Yıldırım Beyazıt Mahallesi Türkiyem Caddesi’nde çıkmaz sokağa girince yakalandı. 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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