Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...
TCMB: Liradaki değer kaybı enflasyonu yükseltti
Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı
Manisa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Prof. Dr. A.V. FETÖ'den gözaltına...
Reina katliamı eğlence sektörüne kilit vurdurdu
İzmir eğlence sektöründe güvenlik alarmı

Tokat'ta 6 eski asker FETÖ'den gözaltına alındı

TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edilen eski 6 asker gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...

Tokat'ta 6 eski asker FETÖ'den gözaltına alındı
TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edilen eski 6 asker gözaltına alındı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan öğretim üyesi olan 'Tokat astsubaylar imamı'nın ifadeleri sonrası, kentte görev yapan ve meslekten ihraç edilen 9 asker için yakalama kararı çıkartıldı. Yapılan operasyonda 6 eski asker gözaltına alınırken, 3 askerin ise firarda oldukları belirlendi.
Ayrıca örgütün mülkiye yapılanması kapsamında 'A Tipi memur evleri'nde kalarak Maliye’nin vergi müfettişliği sınavlarının sorularını alıp devlette görev yapan 10 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası, 5 müfettişin gözaltına alındığı öğrenildi.
FETÖ'DEN TEHDİT
Bu arada örgütün çözülmesine yönelik yapılan çalışmada itirafçı olan bazı kişilerin tehdit edildiği ortaya çıktı. FETÖ’nün itirafları engellemek için "İfadelerinizi geri alın. Biz ifadelerin size işkence yapılarak alındığını Birleşmiş Milletlere ileteceğiz" dediği iddia edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55