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Tokat'ta 3 ahşap ev yangında kül oldu

Mustafa TURAPOĞLU-Fatih YILMAZ/TOKAT, ()-TOKAT'ta çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, 02.00 sıralarında Seyit Necmettin Mahallesi'nde bulunan Osman Kaya'ya ait 2 katlı ahşap binada çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen...

Tokat'ta 3 ahşap ev yangında kül oldu

Mustafa TURAPOĞLU-Fatih YILMAZ/TOKAT, ()-TOKAT'ta çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, 02.00 sıralarında Seyit Necmettin Mahallesi'nde bulunan Osman Kaya'ya ait 2 katlı ahşap binada çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın bitişikte bulunan Mustafa Yalçın ve Cemil Köse'ye ait evlere sıçradı. Yangında yükselen alevleri fark eden ev sahipleri itfaiye ekipleri ile polisi aradı. Mahalleye gelen polis ekipleri, alevlerin yükseldiği mahallede oturanları polis aracından yaptığı anonsla evlerinden tahliye etti. Polis ekipleri, çıkan yangında duman etkilenerek bayılan ve evin balkonunda bulunan Osman Kaya’nın oğlu Ömer Kaya'yı bulunduğu yerden çıkartarak, ambulansa taşıdı.
Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Anons üzerine evlerinden çıkan mahalle sakinleri yangına müdahaleyi korku içerisinde izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın kontrol altına alınırken, 3 ev kullanılmaz hale geldi. Evi yanan Mustafa Yalçın, yangının çıkış sebebini bilmediğini belirterek, "3 ev ile birlikte bizim de ciğerimiz yandı" dedi. Soruşturmaya başlandı.

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