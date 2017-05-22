Tokat'ta 2 ev yandı

TOKAT'ta merkeze bağlı Yelpe Köyü’nde bu sabaha karşı başlayan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi.Yangın, saat 05.00 sıralında merkeze bağlı Yelpe Köyü'nde meydana geldi. Köyde yalnız kalan 1 çocuk annesi 54 yaşındaki Hüsne Gün'e ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenerek uyanan Gün, dışarı çıkarak köy sakinlerinden yardım istedi. Yardıma gelen köylüler durumu Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede yanan evin bitişiğindeki 50 yaşındaki İsmail Bal'a ait ahşap eve de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü. Yangında can kaybı olmazken 2 evde hasar meydana geldi.

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