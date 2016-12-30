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Tokat merkezli 8 ilde FETÖ'den 16 polis gözaltına alındı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 8 ilde düzenlenen operasyonda 13'ü ilçe emniyet müdürü toplam 16...

Tokat merkezli 8 ilde FETÖ'den 16 polis gözaltına alındı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 8 ilde düzenlenen operasyonda 13'ü ilçe emniyet müdürü toplam 16 polis gözaltına alındı.
Kentte, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olan 'Selim' kod adlı E.A.'ın ifadeleri sonrası, 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 13'ü ilçe emniyet müdürü 16 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında Niğde'nin Bor İlçesi Emniyet Müdürü N.M.T. ile telefonunda Bylock programı bulunması nedeni ile meslekten ihraç edilen eski Tokat Asayiş Şube Müdürü M.S. de bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin, savcılıktaki işlemleri sürüyor.
2 HAKİM TUTUKLANDI
Bu arada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün 'mülkiye yapılanmasına' yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında tutuklanan kaymakam sayısı 44'e çıkarken, görevden uzaklaştırılan hakimlerden M.G. ile H.Ö. de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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