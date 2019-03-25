Tokat merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin üniversite ve mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 16 kişi yakalandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin üniversite ve mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında 10 gün önce Tokat merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli jandarma ekiplerince bulundukları illerde yakalanarak Tokat'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin üniversite ve mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 16 kişi yakalandı.