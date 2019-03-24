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Tokat'a şehit ateşi düştü

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un (22) acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı. Silopi'deki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'nda görevli askerleri Cizre ilçesindeki...

Tokat'a şehit ateşi düştü
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un (22) acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı.
Silopi'deki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'nda görevli askerleri Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanı'na götüren zırhlı midibüs, ilçe girişindeki çevre yolunda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun şehit olurken, 20 asker de yaralandı.
Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un şehit olduğu haberi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesindeki babaevine ulaştı. Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Nurullah Gazi- Yüksel Uygun çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Yavuz Uygun'un şehadet haberini ailesine, eve gelen askeri yetkililer verdi. Aile büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesinin akşam saatlerinde ilçeye getirileceği ve yarın törenle toprağa verileceği belirtildi.

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